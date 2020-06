3









Come se finora fosse stata una prova generale, Cristiano Ronaldo adesso s'appresta a fare davvero la differenza. Da marzo in poi, il suo sguardo cambia. Parecchio. E secondo quanto racconta Tuttosport, addirittura è tornato più forte di marzo.



I DATI - I dati fisiologici misurati dallo staff bianconero tengono sotto controllo tutta la rosa, di fatto giorno per giorno, raccontano quanto Cristiano sia... semplicmente più forte. Ronaldo ha passato tre mesi ad allenarsi senza giocare mai una partita, eppure ha saputo tenere alto il rigore fisico, ma anche quello tecnico. Ai compagni ha rivelato di sentirsi migliorato, soprattutto sui tiri.