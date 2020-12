Trentatré gol nell'anno solare, Pelé più vicino e la rabbia post Atalanta sfogata completamente su un Parma indifeso davanti al suo strapotere. Sua Altezza Cristiano Ronaldo prosegue la corsa al trono dei bomber di tutti i tempi: in questo momento è fermo a quota 756 dopo la super doppietta del Tardini. Il prossimo da raggiungere? E' a 11 marcature ed è nient'altro che Pelé, tra i migliori calciatori di sempre (767). Poi? C'è Romario, fermo a quota 772. Davanti a tutti sbuca sempre Josef Bican, altro calcio ma non per questo non registrato nei tabellini: è a 805. E ne mancano ancora 59 per il fenomeno della Juventus.