Un yatch da 12 milioni di euro. Cristiano Ronaldo ha raggiunto la famiglia in Liguria prima di correre verso la Sardegna, dove non farà giorni al mare ma semplicemente giocherà contro il Cagliari. Scrive Gazzetta: "Appena hanno saputo che era in zona, a Celle Ligure, decine di bagnanti hanno nuotato verso il suo dorato yatch per salutarlo, come ha testimoniato Georgina su Instagram. Cristiano Ronaldo ha passato un paio di giorni in Liguria: dopo la partita di domenica contro la Samp, in cui ha segnato il gol numero 31 in campionato e festeggiato il secondo scudetto consecutivo, ha raggiunto la famiglia che soggiorna a bordo di uno yatch da 12 milioni dotato di tutti i comfort. L’imbarcazione è partita qualche giorno fa dalla Versilia, è passata dalle Cinque Terre, per poi raggiungere la zona del Ponente Ligure. Nelle ultime ore era a Celle: da una foto pubblicata sui social da Cristiano si nota sullo sfondo la pineta Bottini".