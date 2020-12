Ronaldo e la Juve, storia d'amore, sì. E di dipendenze. Come riporta Gazzetta, per ben 5 volte quest'anno il portoghese non è stato in campo, ma forse mai come in questa stagione ha avuto battute d'arresto. Sia chiaro: resta sempre un mostro, annessi e connessi di un giocatore profondamente differente. Come riporta il quotidiano, però, i numeri vanno discussi perché sono esemplificativi: senza Ronaldo o senza 'il vero Ronaldo', la Juve ha vinto solo 3 partite. Kiev e Budapest in Champions League, nel derby con il Torino in campionato. Con più di qualche patema. " Nelle 10 di A giocate, c’è una relazione più diretta fra prestazione di CR7 e risultato che fra prestazione dell’intera Juve e lo stesso risultato finale. Quando si dice pesare troppo...", conclude Gazzetta.