Cristiano Ronaldo in questi giorni sta mostrando al suo pubblico di Instagram le vacanze che sta trascorrendo insieme alla sua Georgina Rodriguez. Oggi è il turno di una foto che li vede abbracciati insieme su una sedia sdraio, lui in costume nero e lei in bikini blu, sullo yacht di CR7. Il fuoriclasse portoghese ha accompagnato il post col seguente messaggio, rivolto a Georgina: "Felice di condividere questi momenti felici con te". E tra i commenti si segnala quello del terzo portiere della Juventus Carlo Pinsoglio: "Si vola".