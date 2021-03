Ha filmato tutto la compagna, Georgina Rodriguez, e l'ha postato subito in rete per fargli auguri graditi: Cristiano Ronaldo, la sua festa del papà, l'ha trascorsa prima in campo nell'allenamento con tutta la squadra, poi con la famiglia al completo. Dove? Ancora in campo, stavolta nei pressi della sua abitazione: coni a terra e dribbling con Cristiano junior e i più piccoli di casa Ronaldo. Tutti insieme, festanti e felici per il tempo trascorso con papà. Un'immagine familiare che mostra come Cristiano, la sua serenità, a Torino ce l'abbia. Eccome. E la sua forza sta proprio nella sua famiglia, nel giorno in cui lui e soprattutto lui festeggia.