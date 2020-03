Your browser does not support iframes.

Cristiano Ronaldo continua la quarantena a Madeira insieme alla sua Georgina. Il portoghese è stato il primo giocatore della Juventus a partire per lasciare l'Italia, seguito nei giorni scorsi da Higuain, Pjanic e Khedira prima e da Douglas Costa poi. CR7 passa le sue giornate in famiglia tra allenamenti e relax, si gode un po' di tempo con la sua Georgina, compagna e modella dell'attaccante bianconero che ha partecipato anche come spalla di Amadeus all'ultimo Festival di Sanremo.



