Cristiano Ronaldo ha dedicato ai tifosi della Juventus lo scudetto vinto stasera con due giornate d'anticipo, il secondo per lui alla Juventus e il nono per il club bianconero. Dopo la partita il fuoriclasse portoghese ha pubblicato su Instagram la foto dei festeggiamenti in spogliatoio, con i giocatori della Juve che indossano la maglietta con l'hashtag #Stron9er e un lungo messaggio. Colpiscono in particolare le parole rivolte ai sostenitori juventini che hanno sofferto durante la pandemia: "Il vostro coraggio, la vostra attitudine e la vostra determinazione sono state la forza di cui avevamo bisogno per affrontare questa stretta finale del campionato e lottare fino alla fine per questo titolo che appartiene a tutta l’Italia".