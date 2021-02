1









La Juventus entra nella fase a eliminazione diretta della Champions League con gli ottavi di finale. È il momento di guardare ai numeri mostruosi di Cristiano Ronaldo, l'uomo più decisivo del pianeta negli scontri da dentro o fuori nella massima competizione europea. Una sequela di primati, decine, cifre, reti, bilanci positivi, che di certo non possono da soli costituire garanzia di vittorie e trofei (altrimenti la Juve non sarebbe stata eliminata prematuramente negli ultimi due anni) ma aiutano a ricordare come, se adeguatamente sostenuto dal resto della squadra, CR7 sia un viatico importantissimo per arrivare fino in fondo. Un uomo che di Champions ne ha in bacheca ben cinque!



Una carrellata sui numeri grazie all'infografica della Gazzetta dello Sport oggi in edicola: