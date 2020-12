La boxe come il calcio, almeno nell'allenamento. Cristiano Ronaldo ha partecipato a una docu-serie dal titolo "Parallel Worlds", Mondi Paralleli, nella quale si confronta (sul ring, ma non in combattimento) con un suo omologo del mondo del pugilato: Gennady Golovkin​, pugile kazako che domani difenderà il titolo mondiale dei pesi medi contro Kamil Szeremeta, match che sarà trasmesso da Dazn.