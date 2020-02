E' Cristiano Ronaldo l'unica buona notizia della Juve dopo la trasferta di Verona. Il campione portoghese ha raggiunto il record di tutti i tempi alla Juve per quanto riguarda le partite consecutive in gol: 10. Nessuno come CR7 in bianconero. Tra i pochi, pochissimi, dopo il triplice fischio a metterci la faccia sui social: "​Non il risultato che volevamo ma dobbiamo continuare a lavorare duro per raggiungere i nostri obiettivi", le parole di Ronaldo su Instagram. Parole che non rispecchiano l'enorme delusione del campione portoghese. Uno che di certo non ama perdere nemmeno a dadi, figuriamoci a pallone. E figuriamoci se poi la sconfitta significa rimettere in gioco un campionato intero. Perché è questa, adesso, la grande paura del popolo juventino. Nonostante Cristiano Ronaldo dalla propria parte.



I NUMERI - Ma il record di partite consecutive in gol non è l'unico di Cristiano, unico giocatore ad aver realizzato almeno 20 gol in tutte le ultime 11 stagioni nei maggiori cinque campionati europei e miglior marcatore nei cinque maggiori campionati europei da inizio dicembre. Neanche di poco, ma con margine: CR7 ha segnato almeno cinque gol più di qualsiasi altro giocatore del Vecchio Continente. Nonostante questo la Juve ha perso le ultime due trasferte consecutive. Ronaldo, poi, ha segnato il 71% dei gol della Juventus in Serie A dall'inizio di dicembre.



DIPENDENZA - Numeri che ne sottolineano una volta di più la grandezza e che allo stesso tempo dimostrano la dipendenza dei bianconeri da CR7. Cristiano diventa cannibale, toglie agli altri i gol che potrebbero fare. Non è un caso che i centrocampisti segnino così poco e che Dybala e Higuain assieme non facciano le stesse reti dell'attaccante portoghese. Il Bentegodi è stato il 13° stadio di 15 in cui ha segnato in Serie A. Da Verona è stata lui l'unica buona notizia della Juve. Ma per portare a casa i trofei servirà parecchio altro.