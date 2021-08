Sono arrivati anche i fischi, per. Il portoghese è stato infatti oggetto di qualche reazione eccessiva da parte dei tifosi blaugrana. Scrive il Corriere dello Sport della beffa definitiva di quest'estate oggettivamente molto complicata: "Il portoghese ha cercato una via d’uscita dalla Juve, ma non l’ha trovata e a Barcellona, a meno di sconvolgimenti nelle prossime settimane, è iniziata ufficialmente la sua quarta stagione in bianconero. Il sigillo su questo nuovo inizio l’ha messo proprio la Pulce, che gli ha chiuso le porte del Paris Saint Germain, l’ultimo approdo possibile rimasto al fenomeno, dopo che nè Real Madrid (nonostante continui il pressing di Jorge Mendes anche in questi giorni), nè il Manchester United hanno offerto sponde".