Secondo SportMediaset, Cristiano Ronaldo ha sciolto ogni dubbio sul suo futuro: il portoghese vuole rimanere alla Juventus ancora per un'altra stagione rispettando il suo contratto in scadenza nel 2022, per poi tornare 'a casa' allo Sporting Lisbona. Lì dove tutto è cominciato. E firmare un altro contratto biennale, per quello che potrebbe essere l'ultimo della sua carriera.