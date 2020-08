In fondo al mar. Viene da cantare a guardare l'ultimo video di Ronaldo, pubblicato sul suo account Instagram: il portoghese si trova in vacanza con l'intera famiglia e oggi ne ha approfittato per un'escursione subacquea con tanto di maschere (ma senza pinne, fucile ed occhiali). Ha toccato letteralmente il fondale e poi ha esultato: il 'ssiuuu' a bassissima quota, che trova i likes dei suoi compagni e di migliaia di altri fan. Pinsoglio non si esime dal commentare: 'Mancava l'esultanza sott'acqua...'. Eh sì, davvero. In attesa di farlo per Andrea Pirlo, Cristiano Ronaldo si rilassa e prova nuove avventure. La passione rimane sempre la stessa: quella per il gol. E non andrà mai via.