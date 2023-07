La Juve inizierà il campionato ad Udine, ripetendo cioè quanto successo nella stagione 2021/2022, quando la squadra giocò proprio contro i friulani alla Dacia Arena. Fu anche l'ultima partita di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera e a proposito di questo c'è un retroscena raccontato da Romeo Agresti, giornalista di Goal.com. Il portoghese infatti non partì titolare ma non per scelta di Allegri. Fu Ronaldo che ormai si sentiva fuori dalla Juve e preferì partire dalla panchina, prima poi di entrare in campo e segnare il goal decisivo, poi annullato per posizione di fuorigioco millimetrica.