Una foto che vale più di mille parole, ma soprattutto tre punti. Non è stata una partita semplice, per Cristiano Ronaldo: tante occasioni, una traversa, sana frustrazione perché il più semplice (per lui) dei mestieri s'era fatto maledizione. In modo quasi incredibile. Dopo tanto penare, la soddisfazione finale di aver chiuso il match: il 3-0 con cui la Juventus ha annichilito la Sampdoria ha portato in calce pure la firma del fuoriclasse portoghese. Che a fine partita, nel giro d'abbracci con tutti i suoi giocatori, è stato avvicinato da Andrea Pirlo: i due hanno sorriso e si sono stretti la mano, siglando il patto finale per una stagione che, comunque vada, sarà da ricordare.