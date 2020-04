1









Si viene e si va, comunque amando. Semi citazione musicale, che però funziona alla perfezione per Cristiano Ronaldo. Il portoghese è tornato a casa sua dal post Juve-Inter: ha aiutato i suoi compagni a battere i nerazzurri nell'ultima partita, quindi è volato nell'isola di Madeira per stare vicino a sua madre, colpita da poco da un'ischemia. Tutto e tutti bene, ad oggi: nel frattempo, Cristiano è rimasto bloccato a Funchal, dove vive in un complesso residenziale insieme a tutta la famiglia. Chissà, forse anche l'affetto di questi giorni l'ha spinto a scrivere e pubblicare questo post: "Non dimenticare da dove vieni. Home sweet home. Madeira Island".