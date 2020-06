Mario Sconcerti ha commentato il dualismo Dybala-Ronaldo ai microfoni di Calciomercato.com: "Molto interessante l’intervista di Dybala alla Cnn. E’ di quelle finte-ingenue, che danno ragione a tutti ma intendono far paura ad altrettanti. La frase che la riassume è quella su un prossimo colloquio con Andrea Agnelli per il rinnovo del contratto. “Se parlerò con Agnelli? Certamente sì. O forse no, C’è tempo, anche se altri miei compagni hanno già rinnovato.” Io sono convinto che Dybala resterà alla Juve e la terrà a lungo in mano non appena scadrà il contratto di Ronaldo. Ma nel frattempo ha accumulato molta polvere sulla sua maglia. Era stato messo in vendita. E nemmeno in questa stagione è riuscito a rimanere un titolare fisso. Quando Sarri gli ha detto di avere fiducia nel futuro, Dybala ha risposto che il suo futuro era adesso. La pazienza aveva un limite che era stato già superato. Ora che si avvicina il tempo delle scadenze, Dybala può far vedere alla Juve quanti siano club che lo vogliono. La Juve lo sa, ma non può toccare Ronaldo, nemmeno a partita in corso. E’ questo il punto ingiusto. La disparità".