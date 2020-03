di Francesco Guerrieri

Cristiano Ronaldo sì, Cristiano Ronaldo no. Cristiano Ronaldo in Portogallo, per il momento. Bloccato lì come una persona qualsiasi, perché con il Coronavirus non si scherza. Torna? Sì, certo. Ma quando? Il portoghese è fermo a Madeira "in attesa di sviluppi sull'emergenza sanitaria" come ha confermato la Juventus in un comunicato pubblicato in serata sul sito ufficiale. L'allarme di questi giorni ha impedito al portoghese di rientrare subito in Italia. Cristiano era volato a Madeira dopo la partita contro l'Inter per stare vicino alla madre, la signora Dolores, che in questi giorni sta recuperando dall'ictus della settimana scorsa. Con l'ok della società che gli ha concesso anche il martedì di permesso, l'attaccante si è fermato un giorno in più per festeggiare anche il compleanno della sorella.



LE IPOTESI - Ronaldo vorrebbe fare Italia-Portogallo su e giù una, due, dieci volte in questi giorni per seguire da vicino la ripresa della madre, ma al tempo del Coronavirus non è consigliabile. Anzi, assolutamente vietato. Anche per chi ha un charter privato. Il rientro di Ronaldo a Torino è legato alla partita di Champions Juve-Lione, in programma martedì: se si giocherà Cristiano ci sarà perché ha un permesso speciale per rientrare in Italia, se invece non si giocherà è possibile che il portoghese chieda di restare ancora a Madeira con la famiglia per poi rientrare alla ripresa del campionato, al momento fissata al 3 aprile. Intanto CR7 stacca la spina e si gode un po' la famiglia in attesa di nuovi sviluppi. Coccolato da mamma Dolores e dalle sorelle.