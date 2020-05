Cristiano Ronaldo è partito da Funchal ed è pronto a fare ritorno in Italia, prima però, farà tappa a Madrid prima di atterrare a Torino nella notte. Il campione portoghese è l'uomo più atteso e quando c'è di mezzo un viaggio verso l'Italia, ecco che la memoria ritorna subito indietro nel tempo, a due anni fa quando è approdato alla Juventus. Certo, le situazioni sono diametralmente opposte, l'euforia di allora, il senso di novità, è ormai superato dopo due stagioni (quasi) con la maglia bianconera, ma è indubbio come ogni spostamento di CR7 sia sempre il più atteso. Specialmente ora, lancia anche un segnale di speranza, oltreché di professionalità. La Juventus ha chiamato a raccolta e l'arrivo di Ronaldo è un aspetto che lascia pensare al meglio, alla ripartenza del campionato insomma.



19.20 Cristiano Ronaldo e la famiglia sono partiti da Funchal. E' previsto uno scalo a Madrid, prima del rientro in Italia







18.30 L'aereo privato di Cristiano Ronaldo atterra a Madeira, dopo il decollo da Madrid.



Quindi, dopo Cristiano seguiranno anche gli altri che sono partiti, con i sudamericani - e il dubbio Higuain - che saranno gli ultimi ad arrivare. Per tutti, comunque, ci saranno ancora 14 giorni di isolamento, che potranno sostenere in casa o al J Hotel, messo repentinamente a disposizione dalla società.