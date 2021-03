Cristiano Ronaldo è uno dei giocatori più bersagliato dalla critica dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League. Doveva essere il giocatore che avrebbe dovuto trascinare la squadra il trionfo in Europa, ma in tre anni sono usciti una volta ai quarti e due agli ottavi. Ora è arrivato il momento di voltare pagina e concentrarsi sul campionato, con la Juve che domenica affronterà il Cagliari alla Sardegna Arena dove Ronaldo non ha mai segnato: è l'unico dei 18 stadi italiani in cui ha giocato nel quale non ha ancora mai timbrato il cartellino.