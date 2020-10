Ieri vi abbiamo prontamente documentato il post su Instagram di Cristiano Ronaldo, con quella foto mentre prende il sole all'aperto e il messaggio "Sììì". Qualcosa che aveva fatto sperare anche in una notizia di tampone negativo in arrivo. Tuttavia ci sono altre ipotesi plausibili, come quella avanzata dal Corriere dello Sport secondo la quale quell'esultanza fosse dovuta alla vittoria del Real Madrid nel Clasico contro il Barcellona. Un 3-1 della sua ex squadra contro i prossimi avversari della Juve in Champions: CR7 spera di essere negativo e di rientrare in campo proprio per quella sfida. Il tempo stringe.