Ronaldo? Deve essere sempre al top. Così Andrea Pirlo ha commentato nel post partita la smorfia di delusione di Cristiano, dovuta alla prima sostituzione in questa stagione. Pirlo ha chiaramente nicchiato, non c'è un caso e non è stato nemmeno creato da CR7. Ma in tanti si sono incuriositi sul colloquio avuto tra il giocatore portoghese e l'allenatore: dunque, cosa si sono detti? A rivelarlo è stato lo stesso Pirlo ai microfoni di Rai Sport: " Ho detto che doveva rientrare, abbiamo una sfida importante sabato. Sta giocando tante partite consecutive, ogni tanto un po' di riposo fa bene". Anche e soprattutto a Cristiano Ronaldo, tornato alla grande. Con una doppietta decisiva.