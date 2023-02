Come racconta Gazzetta,finora ha giocato 1022 minuti (20 presenze, di cui 11 da titolare), aggiungendo alle due reti (la seconda contro l’Inter nel debutto da titolare) 3 assist. E’ terzo nella classifica dei centrocampisti nati dal 2000 in poi con almeno 5 partecipazioni a gol (meglio solo Tonali con 8 e Samardzic con 6, lui è a 5) e secondo in quella degli assist (dietro a Tonali con 6 e a parimerito con Gonzalez e Traoré, tutti a 3).L’ultimo suggerimento vincente lo ha regalato a Di Maria contro il Nantes, in Europa League. CR7, uno che di talento ne capisce (e che al Toro ha segnato 4 volte in 6 match), gli aveva consigliato di lavorare il doppio perché vedeva in lui. Con uno sponsor così difficile rimanere nell’ombra.