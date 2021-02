36 anni per Cristiano Ronaldo, che domani affronterà la Roma allo Stadium, squadra trafitta all’andata con una doppietta che permise alla Juventus di portare a casa un pareggio sofferto. Nel suo libro Moments, CR7 ha rivelato alcuni retroscena della vittoria per 7-1 contro i giallorossi il 10 aprile 2007, quando giocava per il Manchester United: “Quando eravamo sul 6-0, uno dei giocatori, ovviamente non dirò chi, mi ha detto “Non fare altri dribbling, state già vincendo di sei gol”. Alcuni mi hanno chiesto di cambiare fascia di campo, altri ancora hanno minacciato di farmi del male”.