1









Cristiano Ronaldo ha superato Pelè: 758 gol ufficiali in carriera per CR7 contro i 757 del campionissimo brasiliano. Eppure non tutte le classifiche concordano sul dato. Così scrive oggi la collega Fabiana Della Valle: "Ronaldo ha cominciato a segnare a 17 anni e alla soglia dei 36 si getta ancora alla ricerca del pallone come se fosse la sua unica ragione di vita. Adesso le sue reti in carriera sono 758, sempre più vicino a Pelé (che per i conteggi della Gazzetta è a 767)".

Comunque, che il fuoriclasse portoghese sia terzo o quarto nella classifica all-time conta poco: l'obiettivo è vincere sempre e comunque, se poi arriva un nuovo record a referto, tanto meglio.