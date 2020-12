Il codice Ronaldo, tra croce e delizia. Il Corriere dello Sport, ha parlato del nodo tattico legato a CR7. Soprattutto sulla sua gestione. Scrive il quotidiano come questo sia un tema ricorrente, e come lo sia stato per ogni allenatore passato alla Juventus con Ronaldo in rosa: "Le sostituzioni contro Lokomotiv Mosca e Milan, peraltro ben camuffate nel dopo gara, furono una tacca diventata solco sulla trama del vaso di coccio - e la rottura è costata cara a Sarri, non al portoghese. Tre allenatori (di visione, strategia ed esperienza completamente diverse) in tre stagioni di Ronaldo possono essere un indizio, se non una prova. Certo, chi porta in dote l’impagabile tesoro di cinque Champions e 131 gol in 172 partite non può sentirsi come gli altri, ma diventa un abbagliante enigma quando il contesto finisce per avvertirlo come un corpo che si predispone a una corsa più personale che collettiva. Un prezzo alto, e neanche tanto alla lunga, può pagarlo Paulo Dybala".