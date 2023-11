L'ex attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, ora attivo in Arabia Saudita, si trova al centro di una class action negli Stati Uniti, con una richiesta di compensi di 1 miliardo di dollari, a causa del suo coinvolgimento come promotore della piattaforma di criptovalute Binance.

La class action è stata presentata davanti a un tribunale federale della Florida, come riportato da La Stampa. Si afferma che la pubblicità condotta dal giocatore portoghese era "fuorviante e illegale", inducendo le persone a effettuare investimenti costosi e rischiosi sulla piattaforma. Nel corso dell'estate, Binance è stata accusata di agire come una borsa valori non registrata e di violare diverse leggi statunitensi sul mercato azionario, in una causa avviata dalle autorità.