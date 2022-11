Dopo la notizia esplosa con effetto bomba riguardo al divorzio tra Cristiano Ronaldo e il Manchester, sono arrivate anche le prime dichiarazioni di CR7 sulla vicenda, riportate dal Manchester Evening News.'A seguito delle conversazioni con il Manchester United, abbiamo concordato di comune accordo di risolvere il nostro contratto in anticipo. Amo il Manchester United e amo i tifosi, questo non cambierà mai. Tuttavia, mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida. Auguro alla squadra ogni successo per il resto della stagione e per il futuro'.