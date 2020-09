"La nostra storia è fatta di traguardi e momenti unici per tutti noi! Domani inizieremo la difesa del "titolo di Nations League". Per te, per noi, per tutti, forza Portogallo". Il messaggio è di Cristiano Ronaldo, ed è da capitano vero. Domani inizierà la Nations League anche per i campioni in carica, ma CR7 verosimilmente non ci sarà. Ha raccontato infatti Fernando Santos, il commissario tecnic, che non sa "se domani potrà giocare, vedremo. Dobbiamo valutare come reagisce l’antibiotico. Il gruppo è tranquillo. Non importa se Cristiano giocherà o meno, ovviamente saremmo felici di averlo a disposizione ma non è un problema".