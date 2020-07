1









Cristiano Ronaldo e Piers Morgan, un fenomeno del calcio e un giornalista legati dalla stima reciproca e dall'emozione. In un’intervista di qualche giorno fa condotta dal presentatore britannico, l’attaccante della Juventus era scoppiato in lacrime quando ha parlato di suo padre. Con il gol al 106 km/h, Morgan ha esaltato la perla balistica di CR7, riaccendendo l’eterna sfida tra lui e l’altro fenomeno con cui si contende il trono di migliore da 10 anni, Leo Messi, postando il suo gol su Twitter: “BOOM! Ecco perché Cristiano Ronaldo è il migliore di tutti i tempi. Messi non fa cose del genere”.