Il Corriere dello Sport in edicola si concentra sulla prestazione di, ieri comunque tra i più positivi contro il. "Al debutto stagionalenon ci stava a perdere. Saltato il duello con, voleva comunque prendere la scena a Barcellona e, nei momenti in cui laha rallentato,. Ma la Juve, a due settimane dall’inizio della Serie A, non poteva brillare per sveltezza e velocità", il racconto di Alberto Polverosi.