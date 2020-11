Cristiano Ronaldo di nuovo in Premier? Il Manchester United ci sta pensando, i tifosi lo sognano, ma Troy Deeney, capitano del Watford, dà un altro consiglio alla stella della Juventus: "Vada al Wolverhampton in caso di passaggio in Premier League. Certo, non sarà più quello visto al Manchester United anche se tutti continuerebbero a fare il paragone come nel caso di Gareth Bale. Però è un talento straordinario, anche a 35 anni, e sarei sorpreso se una grande d'Inghilterra non dovesse provare a prenderlo in estate. E credo che il Wolverhampton stia costruendo qualcosa di importante per stare tra le migliori a lungo, nei prossimi anni e mi piace il loro progetto" le sue parole a TalkSport.