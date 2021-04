In un periodo delicato per Cristiano Ronaldo, torna d'attualità anche una vecchia vicenda extra calcio. Secondo quanto riporta il Sun, infatti, gli avvocati di Kathryn Mayorga, l'ex modella che aveva accusato di stupro il portoghese, avrebbero contattato l'attaccante della Juventus e il suo agente Jorge Mendes via Zoom, per chiedere di parlare con loro e altre dieci persone che avrebbe voluto interrogare tra marzo e aprile, secondo quanto riportano gli ultimi documenti.



LA VERSIONE DI CR7 - L'avvocato di Ronaldo, Kendelee Works, ha però la negato la richiesta di interrogare il suo cliente dicendo che sarebbe "del tutto irrilevante per questa fase del procedimento". Fonti vicine alla Juve hanno smentito qualsiasi forma di richiesta formale di deposizione. Cristiano ha più volte negato lo stupro definendola una fake news, ma la partita legale del portoghese continua e non accenna a fermarsi: gli avvocati della ragazza infatti affermano che Mayorga ha firmato l'NDA come parte di un accordo finanziario stragiudiziale con CR7, ma i suoi avvocati in seguito hanno affermato che uno psichiatra la considerava "incompetente" quando ha accettato l'accordo. Inoltre hanno affermato che Mayorga è stata manipolata e messa sotto pressione dalla Juve.