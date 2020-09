"Family Time is the best". Cristiano Ronaldo, dopo l'allenamento, si è goduto un bel bagno nella sua piscina privata, ovviamente insieme a tutta la sua famiglia, rientrata a Torino dopo le vacanze. CR7 è pronto a ripartire già domani, con l'amichevole contro il Novara in cui potrà dare seguito al momento spettacolare palesato con la maglia del Portogallo: una doppietta pazzesca, quota 100 e 101 polverizzate in pochi minuti. Cristiano sembra già in forma campionato anche perché la serenità familiare è al massimo storico: a Torino ha trovato una casa e una squadra in grado di valorizzarlo. Serve la vittoria in Europa per sublimare il tutto.