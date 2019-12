Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo, ha parlato ai microfoni de ilPosticipo.it anche di Cristiano Ronaldo: "Mi fa male aver chiuso la mia ultima stagione con la retrocessione in B, ma fino a sei domeniche dalla fine, fino a quando al Chievo mi hanno fatto giocare, ero tra i primi quindici giocatori del campionato come media voto ed ero l’unico ad aver parato un rigore a Cristiano Ronaldo. Ho chiuso bene. In vent’anni di carriera ho avuto la fortuna di affrontare tanti campioni: Ronaldo è stato uno dei tanti, anche se in questo momento è il giocatore più forte al mondo. Ciò che è successo la scorsa stagione appartiene al passato. Nella mia testa il passato e il futuro non esistono. Ho scritto una bella pagina della mia carriera parando il rigore a Ronaldo, però abbiamo perso 3-0 quindi stiamo parlando di tutto e di niente. Preferisco concentrarmi sul presente e lasciare il passato a voi giornalisti. Chiaramente essere stato finora l’unico portiere in Italia ad aver parato un rigore a Ronaldo è qualcosa di bello".