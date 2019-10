Giallo sul conteggio dei gol di Cristiano Ronaldo. Il conteggio ufficiale dice 699 ma per qualcuno sono già 701. Perché? Facile. Nel conteggio generale non sono presi in considerazione i due gol con la Nazionale Olimpica, considerata una selezione giovanile. L’altro, conteggio, invece, li considera e per questo c'è una discrepanza di due reti tra le due scuole di pensiero che contano i gol di CR7. Ufficialmente, però, Cristiano è "fermo" a 699. Il numero 700 arriverà nella prossima col Portogallo oppure con la maglia della Juve.