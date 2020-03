Juve-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, è stata rinviata ieri a data da destinarsi a causa del coronavirus. Una scelta che ha scatenato i tifosi rossoneri e non solo, anche perché alla partita non avrebbe partecipato Cristiano Ronaldo, che ieri è stato costretto a volare a Madeira nel pomeriggio dalla madre Dolores, ricoverata all’ospedale Nelio Mendonca a causa di un ictus ischemico. In conferenza stampa Maurizio Sarri aveva così parlato del possibile impiego del portoghese contro il Milan: “ I suoi problemi sono di carattere personale, quindi il suo impiego dipenderà dalla risoluzione o meno di questi problemi”.



Poi, lo stesso Ronaldo, con un messaggio sui social, aveva chiarito che la madre non era in pericolo: “Grazie per tutti i messaggi di supporto per mia madre. Adesso è stabile ed è ricoverata in ospedale. Io e la mia famiglia vogliamo ringraziare i medici che si sono presi cura di lei e chiedere gentilmente privacy in questo momento”.



Ma la notizia, riferita dal Corriere della Sera, è che Cristiano questa sera sarebbe stato pronto a scendere in campo contro il Milan. CR7 infatti, dopo la visita lampo a Madeira, in serata è rientrato a Torino, per mettersi a disposizione di Sarri in vista della partita con i rossoneri, poi comunque rinviata. Le condizioni della madre in miglioramento hanno spinto Ronaldo a tornare subito in Italia, lui con il Milan ci sarebbe stato…