Un gol, poi la rabbia. Anche per le condizioni fisiche. Come racconta Corriere dello Sport, "Ronaldo ha lasciato l’Olimpico camminando tranquillamente sulle sue gambe e ora risponderà alla convocazione del Portogallo. In nazionale effettuerà i controlli del caso ma, appunto, non dovrebbero esserci problemi per le sfide che attendono i campioni d’Europa in carica con Andorra (amichevole), Francia e Croazia (entrambe di Nations League)". Tuttosport aggiunge poi come "dai primi riscontri, però, si tratterebbe soltanto di una contusione. Dagli ambienti bianconeri e, soprattutto, da quelli portoghesi filtra ottimismo. A fine gara il responsabile sanitario della Nazionale lusitana, Paulo Beckert, si è messo in contatto con CR7 per capire le impressioni del campione. La botta è stata forte, ma dovrebbe riassorbirsi in tempo per consentire allo juventino di essere protagonista con la propria selezione. Cristiano ha raggiunto il Portogallo direttamente da Roma. In Nazionale verrà visitato e, nel caso in cui il dolore non dovesse svanire, potrebbe anche essere sottoposto ad accertamenti".