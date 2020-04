La quarantena sta facendo le fortune dei social network, con i calciatori costretti a casa e sempre pronti a postare tutto ciò che accade nella loro giornata. A partire, ovviamente, da Cristiano Ronaldo, che oggi si è scatenato, mostrando la sua seduta di allenamento. Lavoro con gli elastici per le gambe e poi due scatti nel giardino di casa. Non da solo, però, perché al suo fianco non manca Georgina: sudati, ma pur sempre innamorati, come testimoniano gli occhi dolci che si scambiano anche nel pieno della fatica. Giornata attiva anche per Miralem Pjanic, che invece ha lanciato via Instagram un nuovo challenge in cui ha nominato la tennista Francesca Schiavone. Non si ferma neppure Leonardo Bonucci, che ormai ogni giorno pubblica i frutti del suo duro lavoro, tra addominali e palestra. Infine, piccola chiosa su Luciano Moggi, che non ha mostrato nulla della sua quarantena, ma che, attraverso Twitter, ha pubblicato alcune intercettazioni su Calciopoli, infiammando ancora una volta i tifosi.