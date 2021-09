si gode il sole di. Il fuoriclasse portoghese ha già raggiunto la città inglese e si è ormai stabilito nella sua nuova residenza, in attesa di unirsi a tutti i compagni per l'avventura allo United finalmente in partenza.Una piccola punta d'orgoglio per CR7, che ha subito raccontato sui social le belle giornate britanniche: "Chi ha detto che qui non splende il sole?", la battuta di Ronaldo. Alla quale ha fatto eco il post di Georgina: "Quanto mancava vivere in UK!". Una vera e propria operazione "simpatia" - se n'erano viste anche in Italia -, che scatena i tifosi sotto entrambi i post social.