Mentre la Juventus a livello societario vive momenti di fermento, con la transizione dall'ultima stagione sarriana alla prossima dell'era Pirlo, Cristiano Ronaldo ricarica le batterie insieme alla sua fidanzata Georgina Rodriguez a bordo del suo yacht. Nell'ultima storia di Instagram, il fuoriclasse portoghese si mostra in costume, in tutto il suo fisico statuario, che dalla barca sorride smagliante e indica Georgina in acqua che nuota. In cima alla story campeggia un'animazione di due pesciolini che si baciano. Due cuori e un'imbarcazione di lusso nel mare cristallino.