Matrimonio o altro figlio in arrivo? Il mistero s'infittisce e gli ultimi post di Georgina Rodriguez non aiutano a capire cosa sta succedendo in casa Ronaldo. Negli scorsi giorni, lady CR7 ha fatto parecchio rumore: una fascia rossa, la dedica speciale e uno 'yesss' contornato da tanta emozione. Sembra proprio l'annuncio di un matrimonio in arrivo. Per alcuni, invece, la coppia starebbe aspettando il secondo figlio dopo Alana Martina, di quasi tre anni (il quinto per Cristiano, papà di Cristiano Junior e dei gemelli Eva e Mateo, di 3 anni). Lo racconta Tuttosport.