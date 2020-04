#Stayhome, state a casa. Detto, diretto. Ripetuto più volte ma non sono mai troppe. La situazione che stiamo vivendo è difficile e delicata, Cristiano Ronaldo e Georgina provano a distrarsi con un po' di yoga. La modella portoghese ha pubblicato una storia pochi minuti fa sul suo profilo Instagram di un momento della giornata nel quale l'ex Real Madrid è fuori in balcone nella sua casa di Madeira in Portogallo impegnato a fare degli esercizi. Pesi qua e là e primo piano tutto per la compagna, anche lei in tuta pronta per l'allenamento.