Cristiano Ronaldo ieri è stato immortalato in moltissime fotografie a Dubai, alla cerimonia dei Globe Soccer Awards che l'hanno visto insignito del titolo di "Giocatore del secolo" in corso. Tra ieri sera e stamattina CR7 ha postato su Instagram un paio di questi scatti che lo ritraggono insieme alla fidanzata Georgina Rodriguez e al suo primogenito Cristiano jr.. Sempre con in mano il premio.

In una foto Ronaldo dice "Grazie a tutti per il supporto" mentre nell'altra, nella quale è solo con Georgina, parla di "combinazione perfetta"