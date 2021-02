5









Un gesto che non sorprende, perché ormai si è abituati al cuore d'oro di Cristiano Ronaldo e della sua compagna Georgina Rodriguez. L'ultima notizia, però, scalda ulteriormente e ci consegna una storia che vale assolutamente lapena tramandare. La coppia, infatti, ha risposto all'appello di una madre alla disperata ricerca di aiuti: il figlio Tomas, di appena sette anni, portoghese, deve sottoporsi a diversi interventi per sconfiggere un neuroblastoma, tumore che ha origini dalle cellule del sistema nervoso. TOMAS IN VIAGGIO - A raccontare la vicenda è stata Ivana, sorella di Georgina Rodriguez, attraverso il suo profilo Instagram: "Tomas è già in viaggio per Barcellona per effettuare alcuni test e iniziare la cura del cancro all'ospedale Vall d'Hebron. Grazie Georgina e Cristiano per il vostro aiuto, solidarietà e grande cuore. Grazie infinite per aver aiutato Tomas ad accedere alle cure".