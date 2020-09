1









"​Cristiano Ronaldo e Dzeko sono la prima coppia di punte che insieme arriva a toccare i settant’anni. E’ un problema? No, è solo qualcosa di poco prevedibile fino a qualche anno fa. Oggi siamo in una fase di transito. È chiaro che il tempo si è allungato, ma non si sa ancora quanto. Non è corretto però dire che la Juve è una squadra di anziani. Ha il centrocampo più giovane d’Italia con McKennie, Bentancur e Kulusevski. De Ligt ha venti anni, Dybala e Bernardeschi 27 e 26. Molto più dell’età conta secondo me la qualità del giocatore. Questo in assoluto. E Dzeko è un centravanti molto particolare. Non segna tantissimo, nelle ultime undici stagioni solo una volta è andato oltre i 20 gol, mentre tre volte è andato sotto i 10. Per un rigorista è quasi poco. Ma è il centravanti che fa più squadra di chiunque altro. Se scommetti tutto su Ronaldo, Dzeko è l’uomo ideale. Conosce a memoria i luoghi del campo in cui muoversi per aprire spazio all’altro. Il problema non sarà Dzeko, ne avrà di più Ronaldo. Sarà lui a dover segnare un’ altra volta quaranta gol". Così si è espresso Mario Sconcerti a calciomercato.com. Affermazioni che hanno scatenato i tifosi bianconeri sui social.