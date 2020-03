La formula magica della Juventus è CR7+PD10. Con Ronaldo e Dybala in campo insieme la squadra di Sarri ha vinto 15 partite su 19, con una media gol che sale da 1,5 a partita fino a 2,1 secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport. E ultimamente i due insieme hanno giocato spesso, perché da quando Sarri ha cambiato modulo passando al 4-3-3 a mettersi seduto in panchina è stato Gonzalo Higuain con Cuadrado a completare il tridente d'attacco. I due talismani ci saranno anche domani contro l'Inter, per un tandem da favola.