Non sono stati rappresentati nella Maxi Aula 2 del Palazzo di Giustizia di Torino: né Cristianoné Paulonon avevano i rispettivi avvocati per l’apertura delle udienze preliminari sui conti della Juventus. Come racconta Calcio&Finanza, la sessione finora è stata dedicata alle richieste di costituzione di parte civile.Un'assenza comunque rumorosa, quella dei legali dei calciatori. Entrambi potrebbero rivendicare dalla società bianconera una parte degli stipendi arretrati. L’assenza dei loro avvocati in aula lascia pensare che non intendano ricorrere alla giustizia penale.