Una Juve a cinque stelle. Dove l'avevamo già sentito? Sì, Sempre da. Che oltre a Cristiano, ad oggi ha a disposizione. Non può non pensare al 4-2-3-1, così come racconta La Gazzetta dello Sport, che riporta la nuova e vecchia idea di Max. Il problema? L'incastro dipende tutto da come potranno giocare insieme Dybala e Cristiano. Se potranno farlo.Allegri ha provato a far convivere Ronaldo e Dybala già nel 2018-19: CR7 voleva però una punta che gli liberasse gli spazi, e questo Dybala l'ha sofferto, portando a casa una stagione davvero pessima. Con Sarri è andata benissimo a Paulo, che l'ha usato da nove con Cristiano bravo ad approfittare del gioco creato; ma la squadra - come ribadito anche dal tecnico toscano - non ha mai acquisito i suoi principi di gioco. Allegri ora può scegliere: sistemi diversi, uomini diversi, situazioni di gioco diverse. Sarà dura, però, vedere Chiesa e Kulusevski liberi sulle fasce, con Dybala a supporto di Cristiano. Dura, sì. Ma non impossibile. Anche stando alle richieste di Allegri: vuole un centrocampista centrale, così da permettere l'impostazione in mezzo a tre, ma anhce a due. Come nel 2018, la domanda è la stessa: Cristiano e Paulo giocano insieme?